Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Henüz hastalığı atlatamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta cumartesi günü koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Dün ve önceki gün yapılan testler negatife dönünce Erdoğan'ın karantina süresi sona erdi. Karantina süresinin dolmasının ardından bugün Cuma namazı için Çamlıca Camii'ne gelen Erdoğan, burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

''4-5 GÜNDE NEGATİFE DÖNDÜM''

Sağlık durumuna ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan, ''Bu süreci diyebilirim ki çok rahat atlattık. Tabiki bunda aşının faydası muhakkak oldu. 2 Sinovac 3 Biontech aşısını yaptırdığım için koronavirüsü rahat atlattım. 4-5 gün içerisinde negatife döndüm. Bugün de cuma ile birlikte halkımla buluşayım istedim'' şeklinde konuştu.

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