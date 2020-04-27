Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde eşcinseller ile ilgili sözlerini eleştirenlere tepki gösterdi. Erdoğan, "Diyanet İşleri Başkanımız o açıklamasıyla sadece inancının, ilminin, yürüttüğü görevin gereğini yerine getirmiştir. Söyledikleri de sonuna kadar doğrudur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
27.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 27.04.2020 19:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde eşcinseller ile ilgili sözlerine tepki gösteren Ankara Barosu'na sert çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek vererek, "Diyanet İşleri Başkanlığı devletin bir kurumudur. Başkanımız bir açıklama yaptı. Sadece inancının ilminin ve yürüttüğü görevinin gereğini yerine getirmiştir. Söyledikleri de sonuna kadar doğrudur. Ülkemizde İslam adına konuşması gereken bir kurum varsa Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Ankara Barosu'nun yetkisinde olan bir konu değildir. Herkes yerini bilecek, haddini bilecek. Bu doğrudan İslam'a yönelen bir saldırı halini aldı. Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı, devlete yapılan saldırıdır." dedi.

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cuma Hutbesi'nde ''İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor, lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor'' ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Barosu da, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı insanlığın bir kesimini aşağılayıp kitlelere hedef göstermekle suçlayıp ''Sesi çağlar öncesinden gelen şahıs" nitelemesi yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı

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