Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı noktada yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz'de gerilimi yükselten Yunanistan'a "Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız" diye seslendi.

26.08.2020 11:52 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:14

Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinliklerinde Malazgirt'te konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde yaptığı hareketlerle Doğu Akdeniz ve Ege'de gerilimi artıran Yunanistan'a sert sözlerle yüklendi. Erdoğan "Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

"Dün Ahlat'ta ecdadın mezarlarını ziyaret ile başlayan gece geç saatlere kadar süren yoğun bir program icra ettik. Gençlik kampımızın açılışını gerçekleştirdik. Ahlat'ta inşa ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bölge valilerimizle bir araya geldik.

"BİZİM MEDENİYETİMİZ FETİH MEDENİYETİDİR"

Van Gölü üzerinde yapılan ses ve ışık gösterilerini Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden takip ettik. Dün geceyi tamamladık. Bu coğrafya hem bizim hem insanlık için kutlu bir coğrafyadır. Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Biz de ecdadımızın izinden giderek, hakkı ve hukuku hakim kılarak gelecek nesillere emanet etmenin gayreti içindeyiz. Bizler milletçe kenetlendiğimiz dönemlerde büyük zaferler kazandık.

"ANADOLU'NUN TÜRKLER TARAFINDAN FETHİ AVRUPA'DA DA HÜSRANA SEBEP OLMUŞTUR"

Türkleri Anadolu'dan kovma hevesi Haçlı Seferlerini başlamasına sebep oldu. Anadolu'nun Türkler tarafından fethedilmesi sadece Bizans'ta değil, Avrupa'da da büyük bir hüsrana sebep olmuştur. Bizi vatansız bırakmayı başaramadılar. Bizans'ın mirası Fatih Sultan Mehmet Han ile birlikte Osmanlı'ya geçmiştir."

YUNANİSTAN'A SERT MESAJLAR

Konuşmasının son bölümünde Doğu Akdeniz'de gerilimi yükselten ve son olarak Güney Kıbrıs, İtalya ve Fransa ile ortak tatbikat yapacağını duyuran Yunanistan'a sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı "Bizans'ın varisliğine bile layık olamayanların bugün arkalarına Avrupalıları alarak haksızlık, hukuksuzluk, korsanlık peşinde koşmaları tarihten ibret alamadıklarının işaretidir. Muhataplarımızı kendilerine çekidüzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz.

"YAPARIZ DİYORSAK YAPARIZ"

Korkunun ecele faydası yok, yanlıştan uzak dursunlar. Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız, bedelini de öderiz. Bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen, buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden.

"KENDİMİZE AİT OLANLARDAN DA ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Biz nasıl kimsenin toprağına, egemenliğine, çıkarına göz dikmiyorsak, kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz. Türkiye'ye yönelik ameliyat yapma hevesleri kursaklarında kalanlar, aradıkları fırsatı bulamayacaklardır. Daha 1 asır önce Anadolu'yu perişan halde terketmek zorunda kalanların Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşmaları, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir. Türkiye Akdeniz'de de Ege'de de Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır."

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız

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