Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi mesajı
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi mesajı

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

17.08.2020 09:07 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, şunları kaydetti:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz."

(Mehmet Kalay/İHA)

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi mesajı

Kaynak: İHA

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