Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun "Engelleniyoruz" sözlerine yanıt - Haberler
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun "Engelleniyoruz" sözlerine yanıt

Haberler.com, Abdullah Karlıdağ - Politika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Projelerimiz engelleniyor" sözlerine yanıt verdi. Erdoğan, "Kimseyi engellemiyoruz. Onlar kendi beceriksizlikleri, kötü yönetimleri, yanlış tercihleri sebebiyle belediyeyi borç batağına sokmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV canlı yayınında gazeteciler Ahmed Arpad, Seda Öğretir, Nazlı Çelik ve yazar Hasan Basri Yalçın'ın sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu başlıkları arasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Çalışmalarımız engelleniyor" sözleri de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hangi parti olursa olsun, projelerin engellenmeyeceğini dile getirdi.

"KİMSEYİ ENGELLEMİYORUZ"

İBB'nin 'engelleme' bahanesi ortaya attığını belirten Cumhurbaşkanı, "Burada söylemek istemem ama yalan söz konusu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kalkıp Cumhurbaşkanlığı'ndan, Plan Bütçe Başkanlığı'ndan talepte bulunur. İncelemeler yapılarak gereken karar alınır. Ödenme süreçleri bellidir. Şehirlere hizmet etmek gibi dertleri, kabiliyetleri olmayanlar 'engelleniyoruz' diyor. Söyledikleri şey bu. Kimseyi engellemiyoruz. Onlar kendi beceriksizlikleri, kötü yönetimleri, yanlış tercihleri sebebiyle belediyeyi borç batağına sokmuştur" dedi.

"BELEDİYE KATKILARI AYNIDIR"

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Burada tüm milletime böyle bir şeyin olmadığını somut rakamlarla anlatmak istiyorum. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere muhalefet belediyelerine gelen 2019 yılından bu yana iki kat arttırılmıştır. AK Parti, MHP ve diğer partilere mensup belediyelerin gelirlerine yapılan artış aynı orandadır" diye konuştu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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