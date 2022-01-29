Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na sert sözler: Birileri kafayı bulmaya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni (Giresun Belediyesi Önü) kapsamında açıklamalarda bulundu.

"HİÇ UMURLARINDA BİLE DEĞİL"

Erdoğan'ın gündeminde geçtiğimiz hafta İstanbul'un kar fırtınasına teslim olduğu akşam İngiliz büyükelçi ile bir balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı. "Birileri kafayı bulmaya gidiyor. Kar, bora, fırtına esiyor; hiç umurlarında değil." dedi.

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