Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na sert sözler: Birileri kafayı bulmaya gidiyor - Haberler
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na sert sözler: Birileri kafayı bulmaya gidiyor

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Güncel
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Son dakika! Giresun'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği akşam İngiliz büyükelçi ile balıkçıya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Erdoğan, "Birileri kafayı bulmaya gidiyor. Kar, bora, fırtına esiyor; hiç umurlarında değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni (Giresun Belediyesi Önü) kapsamında açıklamalarda bulundu.

"HİÇ UMURLARINDA BİLE DEĞİL"

Erdoğan'ın gündeminde geçtiğimiz hafta İstanbul'un kar fırtınasına teslim olduğu akşam İngiliz büyükelçi ile bir balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı. "Birileri kafayı bulmaya gidiyor. Kar, bora, fırtına esiyor; hiç umurlarında değil." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Giresun, İBB, Güncel, Haber

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