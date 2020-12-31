Son Dakika! Bakan Akar tüm salona dinletti! Askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'a gözdağı verdi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerlerinin de yer aldığı törende Azerbaycan ordusu ve Mehmetçik'e seslendi. Bakan Akar'ın telefonundan askerlere mesajını ileten Erdoğan, Ermenistan'ı da ateşkes ihlaline karşı uyardı ve "Bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'ı arayarak Ortak Merkez'de görev yapmak üzere Bakü'de bulanan Mehmetçiğe seslendi. Askerlerimizin Azerbaycan'daki varlığını onur olarak nitelendiren Erdoğan, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkesin uygulanmasını takip için bölgede görev yapacak siz değerli askerlerimize başarılar diliyorum" dedi.

"BİR AN ÖNCE BU YANLIŞTAN DÖNMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM"

Erdoğan mesajının devamında, "Ateşkesi izlemek üzere kurulacak merkezin bir an önce faaliyete geçmesini temenni ediyorum. Silahların namlularındaki dumanlar dağılmamışken, ateşkesi ihlal edecek davranışların içerisine giren Ermenistan güçlerine bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BU ZAFER BİZİ DE MUTLU ETMİŞ VE GURURLANDIRMIŞTIR"

Azerbaycan'ın 44 günde işgalden kurtarıldığını hatırlatan Erdoğan, "Dağlık Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılması mücadelesinde elde ettikleri zaferden dolayı Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum. Bu zafer Azerbaycanlı kardeşlerimiz kadar bizi de mutlu etmiş ve gururlandırmıştır" dedi.

"HEYECANLA KARŞILAMIŞTIR"

Azadlık Meydanı'nda 10 Aralık'ta düzenlenen zafer töreninde Azerbaycan halkının gururuna ortak olduklarını anımsatan Erdoğan, "Kardeş Azerbaycan, Kafkas İslam Ordusu'nu nasıl dualarla, sevinç gözyaşlarıyla karşıladıysa 10 Aralık'ta da Türk Silahlı Kuvvetlerini aynı heyecanla karşılamıştır" dedi.

Yakın tarihin en önemli askeri ve siyasi gelişmelerinden biri olan 'Tek Vatan Harekatı'nda şehit olan kahramanlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 102 yıl önce Bakü'nün işgalden kurtarılmasında ortaya konulan birlik ve beraberliği hatırlattı.