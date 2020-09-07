Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz gerginliğine ilişkin sert çıkış: Bedelini ağır öderler Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlikle ilgili sert bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de ve Ege'de tarihten ibret almadan emrivaki yapmaya çalışıyorlar. Bedelini ağır öderler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de artan gerilime ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bölgede provokatif adım atan ülkeleri sert bir dille uyaran Erdoğan, "Tarihten ibret almadan emrivaki yapmaya çalışıyorlar. Bedelini ağır öderler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından konuştu. Son dönemde tansiyonun yükseldiği Doğu Akdeniz konusuna değinen Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de 780 bin kilometrekare toprağı olan bir ülkeyi 10 kilometrekarelik adalar üzerinden sahillerine hapsetmeye çalışanların oyunlarını bozduğumuzda kimseyi yanımızda bulmadık" dedi.

"BEDELİNİ AĞIR ÖDERLER"

"Kendi vatandaşlarının güvenliğini ve refahını tehlikeye atma pahasına Türkiye'nin karşısına dikilenler için o kadar açık söylüyorum, bedelini ağır ödersiniz" diyen Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Doğu Akdeniz'de ve Ege'de tarihten ibret almadan emrivaki yapmaya çalışıyorlar. Kıbrıs, Suriye ve Libya'da iyi bir sınav veremeyen Avrupa ülkelerinin hiç değilse Doğu Akdeniz'de tutarlı bir çizgi izlemelerini umuyoruz. Türkiye sınır güvenliğinde olduğu gibi Doğu Akdeniz'deki hakları hususunda da sonuna kadar kararlı ve aktif politika izlemeyi sürdürecektir. Bizimle masaya oturmak yerine kırık dökük askeri güçleriyle efelenenlere, tarihi bir kenara bırakıyorum, en azından son 4 yıldaki diplomasi çalışmalarımızı ve askeri harekatlarımızı iyi incelemelerini tavsiye ediyorum."