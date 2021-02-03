Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi eylemcilerine çok sert sözler: Öğrenci misiniz rektör odasını basan terörist misiniz?

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Son dakika! Partisinin il kongrelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi eylemleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Eylemcileri sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Siz öğrenci misiniz, siz talebe misiniz yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan orayı işgale kalkışan terörist misiniz?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin - Bilecik - Çankırı - Gaziantep - Iğdır İl Kongreleri'ne canlı bağlantıyla katıldı. Burada gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Boğaziçi eylemcilerine "Siz öğrenci misiniz, siz talebe misiniz yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan orayı işgale kalkışan terörist misiniz?" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ay sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitiriyoruz. Bu kongrelerimizi elbette temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek yürütüyoruz. Kongrelerimizi adeta enerjimizi yenilediğimiz, demokrasi şölenlerine çeviren tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Teşkilatlarda görev almış tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

"GECE GÜNDÜZ MİLLETİMİZİN GÖNLÜNE GİRMENİN YOLUNU ARAYACAĞIZ"

Siyasette hizmet mücadelesi bir bayrak yarışı gibidir. Unutmayın, davası hak olanın yardımcısı haktır. Hak olan davada zaferde muhakkakdır şiarıyla, gece gündüz milletimizin gönlüne girmenin yolunu arayacağız. Teşkilatlarda görev alacak kardeşlerimden bunu istiyorum.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI KARARLI BİR DURUŞ SERGİLİYORUZ"

Türkiye olarak bir yandan salgınla mücadele ederken, diğer yandan da siyasi ve ekonomik hedeflerimizi hayata geçiriyoruz. Uluslararası alanda ülkemizin menfaatlerini korumak için kararlı bir mücadele gösteriyoruz. Terör örgütlerine karşı kararlı bir duruş sergiliyoruz. Yeni kazanımlar için yeni adımlar atmanın hazırlıklarını yürütüyoruz. Küresel siyasal ve ekonomik dengeler sarsılırken, ülkemizin kendisine önemli bir yer sağlamasını hedefliyoruz.

CHP'YE SERT TEPKİ

CHP, 7/24 açık bir yalan partisidir. Başındaki adamda 7/24 yalan söyleyen bir adama dönüşmüştür. CHP'den bizim beklentimiz yok. Kendi içindeki taciz ve tecavüz skandallarını halletseler yeter.

BOĞAZİÇİ'NDEKİ OLAYLARLA İLGİLİ

Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Siz öğrenci misiniz, siz talebe misiniz yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan orayı işgale kalkışan terörist misiniz?

"LGBT YOK BÖYLE BİR ŞEY"

Buna fırsat vermeyeceğiz, gereği neyse yapmaya devam edeceğiz. Artık bu ülke Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak, yaşatmayacaktır. Bay Kemal sen terörist arkadaşlarınla devam edeceksen buyur o yola devam et. LGBT yok böyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir.

"SEÇİM GÜNÜNE KADAR ADIM ATMADIK YER BIRAKMAYACAĞIZ"

Milletimiz sağlıktan eğitime, tarımdan sanayiye kadar hangi alanda nasıl hizmet verdiğimizi çok iyi biliyor. Bu yüzden sizden son 18 yılda yaptığımız hizmetleri farklı yönleriyle anlatıp sürekli hatırlatmanızı istiyoruz. Seçim gününe kadar adım atmadık tek karış yer, elini sıkmadığımız tek bir vatandaşımız kalmadan koşturacağız. Bu yüzden teşkilatlarımızın tüm bireylerine önemli görevler düşüyor.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ

Yeni anayasa çalışmalarına Cumhur İttifakı ile birlikte öncülük edeceğiz. Böylesine kapsamlı bir çalışma ülkedeki tüm kesimlerin içinde yer almasıyla anlamlı bir hale gelecektir.