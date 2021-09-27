Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine sert tepki: Parkta, bankta yatanların öğrencilikle alakası yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün toplanan Kabine'nin ardından kameraların karşısına geçti. Erdoğan'ın konu başlıkları arasında son günlerde sıklıkla tartışılan ve öğrencilerin protesto amacıyla parklarda yatmasıyla ciddi şekilde gündeme gelen yurt meselesi de vardı. Erdoğan, parklarda yatanların bir kısmının öğrencilikle ilgisi olmadığını ifade etti.

"GEZİ PARKI NEYSE BİR BAŞKA VERSİYONU"

Yurt kapasitelerini protesto etmek amacıyla parklarda yatanların bir kısmının öğrencilikle ilgisi olmadığını belirten Erdoğan, "Bunu altını çizerek özellikle vurgulamak istiyorum, son zamanlarda bazı park, bahçe buralardaki bankların üzerinde yatanlar şunu açık ve net söylüyorum, bunların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Bunlar kendilerine göre güya sözde öğrenci. Bunlar aynen Gezi parkı olayı neyse bunun bir başka versiyonudur" dedi.

"190 OLAN YURT SAYISINI 774'E ÇIKARDIK"

AK Parti hükümeti döneminde yurt kapasitelerinin artırılmasına ağırlık verdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Hükümete geldiğimizde ülkemizde 190 olan yurt sayısını 774'e, 182 bin olan yatak kapasitesini 719 bine biz çıkardık. Ayrıca özel yurtlarımızın 300 binin üzerindeki kapasitesi de öğrencilerimizin hizmetindedir. Ülkemiz 1 milyonu aşkın yurt kapasitesiyle bu konuda açık ara birincidir. Bugün 81 ilimizin tamamında güzelim yurt binalarımız öğrencilerimizin hizmetindedir" ifadelerini kullandı.

"YURT BAŞVURULARINDA BU YIL REKOR KIRILDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

Bu yurt başvuruları kurum tarihinin en yüksek rakamı olan 624 bine yükselmiştir. Yangın ve sel afetlerinin yaşandığı bölgelerden gelen belirlenen şartları taşıyan öğrencilere öncelik verilmiş ve kredileri de bursa dönüştürülmüştür. Biz şu anda 1,5 milyon yaklaşık öğrencimize burs ve kredi veriyoruz. Bay Kemal, bunlardan haberin var mı? Ev veya pansiyonlarda tercih eden öğrencilerimiz de bulunmakta.

"CHP DÖNEMİNDE KOĞUŞ TİPİ YURTLAR VARDI"

Zaten kaydı olanlarla birlikte yurt kapasitelerinin tamamına yakını öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Kapasiteyi attırtmaya yönelik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. 110 binin üzerinde yeni yatağı öğrencilerimizin hizmetine sunacağız.

Eskiden CHP'nin dönemlerinde 30-40 kişilik koğuş tipi yerlerden oluşan ranza tipi yataklarda yatan, biz oralardan geldik, böyle yurtlarımız vardı. Şimdi ise 3-4 kişilik bazalı, banyolu, çalışma masalı, dolaplı, internetli, otel standartlarında odalara dönüştü."

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