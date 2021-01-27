Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna yanıt: Son durumu Kabine toplantısı sonrasında açıklarız
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna yanıt: Son durumu Kabine toplantısı sonrasında açıklarız

27.01.2021 14:08 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:29

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna "Kabine toplantısından sonra, varsa öyle bir şey açıklarız" sözleriyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısına katılarak gündemi değerlendirdi. Erdoğan, TBMM'de yaptığı grup konuşmasının ardından ise gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusunu yönelttiği Erdoğan, konuyls ilgili Kabine toplantısını işaret ederek, "Kabine toplantısından sonra varsa böyle bir durum açıklarız" ifadesini kullandı.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

Böylece Cumhurbaşkanı Kabine toplantısında bu konunun ele alınacağının sinyalini vermiş oldu. Tüm gözlerin çevrildiği Kabine toplantısının ise 28 Ocak Perşembe günü yapılması öngörülüyor.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kısıtlamalar ne zaman kalkar?' sorusuna yanıt: Son durumu Kabine toplantısı sonrasında açıklarız

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