Son Dakika! Erdoğan'dan "Restoran ve kafeler yeniden açılacak mı?" sorusuna yanıt: Esneme olabilir, Kabine'de gündeme alacağız

Koronavirüs salgını sürecinde artan vaka ve vefat sayıları sonrasında restoran, lokanta, cafe vb. yerler kapatılmış; sadece paket servis ve gel-al şeklinde çalışmalarına izin verilmişti.

"BAŞARILI SÜRECİ TERSİNE ÇEVİRMEK İSTEMİYORUZ"

Vakalardaki azalma eğilimi sonrasında gündeme gelen "Restoranlar ne zaman açılacak?" sorusu ise Cuma namazı çıkışında kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Erdoğan bu soruya "Restoran işletmecilerine ilişkin kısıtlamalarla ilgili konuyu Kabine toplantımızda yeniden ele alacağız. Her ne kadar işi sıkı tutacağız deseler de maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, risk almak istemiyoruz. O nedenle veriler önümüze bir gelsin. Buna göre değerlendirmemizi yapıp uygun ise adımları atarız" sözleriyle yanıt verdi.

İŞLETMECİLERDEN RESTORANLARIN AÇILMASI İÇİN 5 MADDELİK ÖNERİ

Öte yandan salgınla mücadele kapsamında alınan kapatma tedbirleri restoran ve kafe işletenleri ekonomik açıdan etkiledi. Sektör temsilcileri geçtiğimiz günlerde aşılanma önceliği dahil 5 maddelik bir öneride bulunarak restoranların yeniden açılmasını talep etti. 5 maddede ise şu öneriler yer aldı: