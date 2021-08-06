Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Çilehane Camisi'nde kıldı

Bir son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Çilehane Camisi'nde kıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Çilehane Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çilehane Camisi'ne geldi.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu