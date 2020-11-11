Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum

11.11.2020 14:08 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:44

Son dakika! Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden sağlık problemleri nedeniyle istifa eden Berat Albayrak'la ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, "Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisiningrup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasına Azerbaycan'daki durumla ilgili bilgi vererek başladı ve "Türkiye, ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır. Mutabakat zaptı bu sabah imzalandı" dedi.

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu sosyal medyada istifa paylaşımında bulunan ve istifası kabul edilen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"SALDIRILARA RAĞMEN EKONOMİYİ AYAKTA TUTMAYI BAŞARDIK"

Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılardan en önemlisinin ekonomi olduğunu belirten Erdoğan, ekonomiyi ayakta tutmayı başardıklarını vurguladı. Bu durumda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin önemine değinen Erdoğan, "Kimileri kabul etmek istemese de bu sistemin en büyük faydalarını Mart ayından bu yana yaşadığımız süreçte gördük" dedi.

"GÖREVDEN AFFINI KABUL ETTİK"

Ekonomiyle ilgili açıklamalarına devam eden Erdoğan, geçen hafta sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa eden Berat Albayrak için, "Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde özellikle de iki sismik araştırma, 3 tane de sondaj gemisini ülkemize kazandırması da finans yönetimi bakımından önemli bir başarıydı. Kendisi sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi. Biz de görevden affını kabul ettik.Bu vesileyle sayın Lütfi Elvan'a da başarılar diliyorum." dedi.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum

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