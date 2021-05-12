Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında salgınla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" sözleriyle normalleşme adımlarının sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir video mesajı yayınladı. Mesajında bayram sonrası kontrollü normalleşme dönemine girileceğini müjdeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süre zarfında salgının kontrol altına alınmış olacağını söyledi.

''BURUK BİR RAZAMAN GEÇİRİYORUZ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında koronavirüs salgınıyla ilgili, "Her ne kadar salgının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle buruk bir bayram geçiriyor olsak da inşallah güzel günler bizi bekliyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda bu musibetten yıl bitmeden kurtulmayı umut ediyorduk. Ancak daha sonraki aylarda yeni dalgayla tüm dünyayı etkisi altına alan dalganın olumsuzluklarında kaçınılmaz olarak biz de etkilendik. Artan vaka, yoğun bakım ve vefat sayısında milletimize olan sorumluluğumuzun gereği olarak sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldık. Ramazan ayını da büyük ölçüde sınırlamaların gölgesinde geçirdik. İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" dedi.

"VATANDAŞIN SIKINTILARI GİDERİLECEK"

"Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diyen Erdoğan, "Sağlık sistemimizi güçlü tutmanın yanında aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gerek her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen her kesime, sıkıntıya düşen her vatandaşımıza destek paketleriyle elimizi uzatıyoruz. Üretimi, istihdamı, büyümeyi, kalkınmayı destekleyecek her adımı atıyor, her desteği veriyoruz. Buna rağmen sıkıntıya düşen, geliri azalan, işi bozulan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. İnşallah onların sıkıntılarını da en kısa sürede yine biz gidereceğiz" diye konuştu.

"MEVCUR SIKINTILARI ÇÖZECEĞİZ"

Erdoğan, "Türkiye'yi 20 yıl öncesinin siyasette, ekonomide ve toplumsal yapıda kırılgan ülkesinde, bugünkü bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülkesi haline nasıl getirdiysek mevcut sıkıntıları da aynı şekilde çözeceğiz. Salgın sonrasında yeniden şekillenecek küresel siyasi ve ekonomik sistemde ülkemizin hak ettiği yeri almasını sağlamakta kararlıyız. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz.

''ÜLKEMİZİ HEDEFLERİNE ULAŞTIRACAĞIZ''

Bölgemizde yaşanan hemen her hadisenin gerisinde Türkiye'yi kazanımlarından mahrum bırakma, hedeflerinden uzaklaştırma niyeti olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Ülkemize karşı artık saklamakta bile gerek görmedikleri kinlerini kusanları ve onların senaryolarına gönüllü figüranlık yapanları milletimizin irfanına havale ediyoruz. Dünyanın her yerinde yaşanan bu salgını bile bu gayeyle istismar edenlere meydanı bırakmayacağız. Yaptığımız fedakarlıkların, verdiğimiz emeklerin karşılığı alarak Allah'ın izniyle hem salgının üstesinden gelecek hem de ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum. Bir kez daha Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Özcan Deniz Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Arda Turan Mesut Özil Gökhan Töre Cüneyt Çakır Yılmaz Vural
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 11:34:36. #1.15#

title