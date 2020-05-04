Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı. Toplantıda 65 yaş üzerinin ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlamasının gevşetilmesi ile LGS ve YKS sınav tarihlerinin belirlenmesi hususu masada olacak.