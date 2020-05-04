Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı
04.05.2020 15:21 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:37

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı. Toplantıda 65 yaş üzerinin ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlamasının gevşetilmesi ile LGS ve YKS sınav tarihlerinin belirlenmesi hususu masada olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde 6. kez video konferansla gerçekleşen kabine toplantısı saat 15.10'da başladı. Erdoğan'ın, Kabine toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısında milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınav tarihleri ve koronavirüs salgını sonrası normalleşme planı ele alınıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kritik toplantıda salgınla mücadeleye ilişkin sunumlar yapacak.

Ayrıntılar geliyor..

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı

Güncel Manşet

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