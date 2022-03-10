Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldi
Demirören Haber Ajansı - Buğra Olaç - Politika
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Son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında bugün Ankara'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme saat 14.30'da başladı.