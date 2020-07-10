Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı 24 Temmuz Cuma günü ibadete açıyoruz
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CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması sonrasında Millete Sesleniş konuşması yapıyor. Canlı olarak aktarıyoruz...

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı 24 Temmuz Cuma günü ibadete açıyoruz

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması sonrasında Millete Sesleniş konuşması yapıyor. Ayasofya Cami'ne ücretli giriş uygulamasının kaldırıldığını belirten Erdoğan, "Ayasofya'yı 24 Temmuz Cuma günü ibadete açıyoruz" dedi.

10.07.2020 20:51 | Son Güncelleme: 10.07.2020 21:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının ardından Millete Sesleniş konuşması yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bu kararın milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız konunun teknik hazırlıklarıyla, Diyanet de dini yönüyle ilgili çalışmalara başladı.

ÜCRETLİ GİRİŞ UYGULAMASI KALDIRILIYOR

Ayasofya Cami'ne ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da herkese sonuna kadar açık olacak. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya çok daha samimi özgün şekilde devam edecektir.

24 TEMMUZ 2020 CUMA GÜNÜ İBADETE AÇILACAK

Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz.

6 AY HAZIRLIK YAPILACAK

6 ay gibi süre içerisinde yapacağımız bazı hazırlıklar var. Bu konuda görüş belirtmenin ötesindeki her türlü tavrı ve ifadeyi, bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz. Şu anda hemen arkamda bakınız dev bir vakfiyename vardır. Ve bu Fatih'in vakfiyenamesidir. Bunun içinde ne varsa o bizim için asıldır.

"BU KARARIN ARKASINDA DURAN MİLLETİMİZİN HER BİR FERDİNE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Türkiye olarak biz de tarihi ve hukuki haklarımıza sahip çıkma konusunda aynı anlayışı bekliyoruz. Bu tam 567 yıllık bir haktır. İnanç odaklı bir tartışma yapılacaksa bu Ayasofya değil, İslam düşmanlığı ve yabancı nefreti olmalıdır. Bu kararın arkasında duran tüm siyasi partilere ve liderlerine STK'lara, milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum"

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı 24 Temmuz Cuma günü ibadete açıyoruz

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