Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan : "AK Parti Grubu, Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile birlikte Meclis'in lokomotifidir, dinamosudur.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan : "AK Parti Grubu, Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile birlikte Meclis'in lokomotifidir, dinamosudur.

27.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:24
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan :

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan : "AK Parti Grubu, Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile birlikte Meclis'in lokomotifidir, dinamosudur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan : "AK Parti Grubu, Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile birlikte Meclis'in lokomotifidir, dinamosudur. Biz çok çalışırsak, Meclis de çok üretir. Biz işleri rölantiye alırsak, Meclis çok daha az verimle faaliyet yürütür"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Muharrem İnce Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Guy Ritchie Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ali Koç Ersun Yanal Sergen Yalçın Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan : "AK Parti Grubu, Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile birlikte Meclis'in lokomotifidir, dinamosudur. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 12:25:32. #1.14#
title