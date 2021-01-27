Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan : "AK Parti Grubu, Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile birlikte Meclis'in lokomotifidir, dinamosudur.
27.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:24
Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan : "AK Parti Grubu, Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile birlikte Meclis'in lokomotifidir, dinamosudur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan : "AK Parti Grubu, Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile birlikte Meclis'in lokomotifidir, dinamosudur. Biz çok çalışırsak, Meclis de çok üretir. Biz işleri rölantiye alırsak, Meclis çok daha az verimle faaliyet yürütür"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk