Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan : "AK Parti Grubu, Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile birlikte Meclis'in lokomotifidir, dinamosudur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan : "AK Parti Grubu, Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile birlikte Meclis'in lokomotifidir, dinamosudur. Biz çok çalışırsak, Meclis de çok üretir. Biz işleri rölantiye alırsak, Meclis çok daha az verimle faaliyet yürütür"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk