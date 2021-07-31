Son Dakika! Yanan alanların akıbeti ne olacak? İşte bölgeyi inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sözleri
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Son Dakika! Yanan alanların akıbeti ne olacak? İşte bölgeyi inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sözleri

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde helikopterden incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, yangında yanan yerler için 50 milyon liralık yardım yapılacağını söyledi. Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri, tarım ve zirai borçları da ertelenecek. 1 ay içinde inşasına başlanacak evlerin ise 1 yılda tamamlanması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan yangın ile ilgili bilgi almak üzere bölgeye gitti. Uçakla havadan inceleme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından zarar gören bölgelere gideren durumu olay yerinde de incelemeye başladı.

VERGİLER ERTELENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerin tekrardan hayata geçirileceğini belirtti. Buna göre, yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak. Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler ertelenecek. SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri ertelenecek. Tarım ve ziraat borçları ertelenecek. Bir ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak. 1 yıl içerisinde hedef tüm afet bölgesindeki evler yöresel mimariye uygun şekilde ahırı ve deposu ile tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"50 milyon TL ödenek gönderildi. Hasar gören evlere bunun dışında kira yardımı yapılacak. Sera ve tarım zararı karşılanacak. Vergiler ertelenecek, SGK primleri ertelenecek. Tarım ziraat borçları ve kredileri ertelenecek. Faisiz esnaf kredisi ve faizsiz KOBİ desteği verilecek. İnşaata 1 ayda başlanılacak. 1 yıl içinde yöresel mimariye özel olarak evler ağırı ile dükkanı ile tamamlanacak.

BİLANÇOYU DUYURDU

Manavgat'ta ve Akseki'de 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. 334 vatandaşımıza tıbbi müdahale yapılmış, hemen hepsi taburcu edilmiştir. 16 mahallemiz yangından zarar görmüş, çeşitli mahallelerimiz boşaltılmıştır. Evlerdeki eşyalarla ilgili hasar tespiti tamamlandı.

Çiftçlerimizin 650 dekar muz serası 120 dekar sebze, 18 dekar zeytin ve narenciye alanı zarar görmüştür. KYK'lar afetzedelerimize açılmıştır.

Giden canlar için bir şey yappamayız ama maddi olarak yanan her şeyin yenisini yere koyabiliriz. Yanan her yeri daha fazlasıyla ağaçlandırmak en önemli görevimizdir. Böyle günler dayanışma, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdir.

Orman teşkilatımızdan 21 binden fazla personel sahadadır. Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK'nın filosunu yenileyememiş olmasıdır. Ukrayna, Rusya ve Azerbaycan'dan son anda İran'dan gelen uçaklarla sayımız artmıştır. Yangınların hızla tespiti ve büyümeden söndürülmesi konusunda bize büyük avantaj sağlamıştır."

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Yanan alanların akıbeti ne olacak? İşte bölgeyi inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni teknolojiye sahip amfibi uçaklar, gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zafiyeti ortadan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni teknolojiye sahip amfibi uçaklar, gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zafiyeti ortadan...
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '1 yıl içerisinde afet bölgesindeki evler, yöresel mimariye uygun şekilde tüm müştemilatı ile tamamlanacak.'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 yıl içerisinde afet bölgesindeki evler, yöresel mimariye uygun şekilde tüm müştemilatı ile tamamlanacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak."
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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