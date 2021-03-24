Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 1428 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde bin 1428 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi. Kongre Divan Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına göre 1431 oy kullandığını, 1428 oyun geçerli, 3 oyun geçersiz sayıldığını bildirdi. Yavuz, Erdoğan'ın geçerli 1428 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığa seçildiğini duyurdu. Partinin 75 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylamayla belirlendi.

"CUMHUR İTTİFAKI MASA BAŞI İTTİFAK DEĞİL, GÖNÜL MUTABAKATIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel başkan seçilmesinin ardından bir teşekkür konuşması yaptı. Konuşmasında 2023 ve Cumhur İttifakı vurgusu yapan Erdoğan, "Şunu unutmayalım; Cumhur İttifakı bir masa başı ittifak değil gönül mutabakatıdır. Dolayısıyla bir yerlere çekip çevirmeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. Zillet ittifakı içerisinde olanlar yollarına devam etsinler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"MKYK, Merkez Disiplin Kurulu'na, Demokrasi Hakem Kurulu'na asil ve yedek seçilen tüm arkadaşlarımızı cani gönülden tebrik ediyorum. AK Parti olarak yeni heyecanla 2023 hedeflerimiz doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz. 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır.

"HİZMET YOLCULUĞUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Zillet ittifakı içerisinde olanlar yollarına devam etsinler. Ama Cumhur İttifakı'nın onların tanımına girecek hiçbir yanı yoktur. Son 19 yıldır kesintisiz yürüttüğümüz ülkemize ve milletimize hizmet yolculuğumuzu bundan sonra daha kararlı şekilde Cumhur İttifakı olarak devam ettireceğiz.

"MİLLETE EFENDİ OLMAYA DEĞİL, HİZMETKÂR OLMAYA GELDİK"

Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, hiçbir sebeple kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan 84 milyonun birlik ve beraberliği için bu millete efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldiğimizi tekrar ortaya koyacağız.

Bugüne kadar ekonomiden demokrasiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, ticaretten turizme kadar her alanda hayata geçirdiğimiz icraatlarla ülkemizi şaha kaldırdık. Cumhuriyet tarihimizin en büyük reformlarını maruz kaldığımız sayısız saldırıya rağmen iktidarlarımız dönemine sığdırmaya başardık. Milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirdik ve asla bunları unutanlar olmadık. Kavline sadık, ahdine bağlı bir kadro olarak yeni bir sivil bir anayasa başta olmak üzere milletimize olan vaadlerimizi gerçekleştirmekte kararlıyız.

"YOLUMUZ UZUN"

Bu süreçte en büyük güven kaynağımız, duasını ve desteğini bizden esirgemeyen aziz milletimizdir. Allah'ın inayeti, mazlum ve mağdurların duası yanımızda olduğu müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Yolumuz uzun, görevimiz zor, mesuliyetimiz ağırdır. Sözlerimi şu güzel dua ile hitama erdirmek istiyorum.

"RABBİM HAYIRLA SONUÇLANDIR"

Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayırla sonuçlandır. Mevlâm yâr ve yardımcımız olsun diyor, şahsıma gösterdiğiniz teveccühüm için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerden şehirlerinize döndüğünüzde tüm kardeşlerimize selamlarımızı iletmenizi istiyorum. Sağ olun, varolun."