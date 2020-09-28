Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek veren siyasi partilere teşekkür
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek veren siyasi partilere teşekkür

28.09.2020 19:01 | Son Güncelleme: 28.09.2020 19:06
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek veren siyasi partilere teşekkür

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayan siyasi partilere teşekkür etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayan siyasi partilere teşekkür etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'de grubu bulunan partilerden AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarının, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayan ortak bildirisine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iletisinde "Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu güçlü bir şekilde teyit eden bu ortak bildiride imzası olan siyasi partilerimize şahsım ve milletimiz adına teşekkür ediyor, Gazi Meclisimizi bu asil ve güçlü duruşundan dolayı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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