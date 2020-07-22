Son Dakika: Cuma günü Ayasofya'da 700 ila 1000 kişi namaz kılacak Son dakika: Cuma günü Ayasofya Camii içinde birer metre arayla 700 ila 1000 kişi namaz kılacak. Öte yandan cami içindeki fresk ve resimler teknolojik imkanlara uygun olarak kapatılacak, tek bir çivi bile çakılmayacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Erbaş, merak edilenleri yanıtladı.

700 İLA BİN KİŞİ NAMAZ KILABİLECEK

Erbaş, ''Caminin içinde sosyal mesafeye uygun olarak düzenleme yapılıyor. Yaklaşık 700 ila bin kişi sosyal mesafeye uygun olarak namaz kılabilecek.'' dedi.

"TEK BİR ÇİVİ BİLE ÇAKMIYORUZ"

Erbaş, "Namaz kılacak insanlarımızla ilgili çalışmalar devam ediyor. İnşallah Cuma günü her şey hazır olacak. Caminin içinde sosyal mesafeye uygun olarak düzenleme yapılıyor. Yaklaşıkbin kişi sosyal mesafeye uygun olarak namaz kılabilecek. Resimler ve freskler teknolojik imkanlara uygun olarak kapatılıyor, tek bir çivi bile çakmıyoruz" diye konuştu.

DAVETİYELER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Öte yandan Ayasofya'da namaz kılacak 500 kişiye gönderilen davetiyeler de ortaya çıktı. Davetiyelerde Tevbe Suresi 18. ayete yer verilmesi dikkat çekti.

Tevbe Suresi'nde geçen ifadeler şöyle: "Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve âhiret gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur."