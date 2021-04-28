Son dakika: Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadına ambulanstan inerken otomobil çarptı
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Son dakika: Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadına ambulanstan inerken otomobil çarptı

Son dakika: Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadına ambulanstan inerken otomobil çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Aksaray'da hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, savrulan araçlar yol kenarında bulunan ambulans ve ambulanstan inen korona virüs testi pozitif olan yaşlı kadına ve sağlık görevlisine çarptı.

Aksaray'da hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, savrulan araçlar yol kenarında bulunan ambulans ve ambulanstan inen korona virüs testi pozitif olan yaşlı kadına ve sağlık görevlisine çarptı. İki aracın altında kalan yaşlı kadın, araçlar havaya kaldırılarak sıkış yerden çıkarıldı.

Kaza, Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, korona virüs testi için hastaneye giden 70 yaşındaki Safiye Y. testinin pozitif çıkması sonucu hastaneden ambulansla alınarak cadde üzerinde bulunan evine getirildi. Burada tam ambulanstan indirildiği sırada zincirleme kaza yaşandı. Ali S. (19) idaresindeki 68 BU 116 plakalı Fiat marka otomobil, yol kenarındaki park yerinden çıkarken Metin G. (60) yönetimindeki 06 PG 692 plakalı Opel marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Metin G. önce 68 BA 606 plakalı Mercedes marka ambulansa, sonra da ambulanstan indirilen Safiye Y.'ye ve 112 acil yardım görevlisi Ahmet Ö.'ye (26) çarptı.

Yaşlı kadın araçlar yukarıya kaldırılarak kurtarıldı

Tamamen kontrolden çıkan otomobil duramayarak yaşlı kadını da altına alıp park halindeki 68 HD 299 plakalı Tofaş marka otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri kafası ve vücudunun bir kısmı 2 aracın birden altında kalan yaşlı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Araçların altında sıkışan kadın Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin kurtarma çalışmasıyla araçlar kurtarma aletleriyle yukarıya kaldırılarak yaşlı kadın kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı kadın ve 112 görevlisi Ahmet Ö. ayrı ayrı ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Son dakika: Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadına ambulanstan inerken otomobil çarptı
Son dakika: Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadına ambulanstan inerken otomobil çarptı
Son dakika: Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadına ambulanstan inerken otomobil çarptı
Son dakika: Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadına ambulanstan inerken otomobil çarptı
Son dakika: Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadına ambulanstan inerken otomobil çarptı
Son dakika: Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadına ambulanstan inerken otomobil çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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