Çorum'da aileler arasında silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı
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Çorum'da aileler arasında silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Çorum'da aileler arasında silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Alancık köyünde iki aile arasında yaşanan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Alancık köyünde iki aile arasında yaşanan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

İddialara göre, silahlı çatışma dün gece Mecitözü ilçesine bağlı Alancık köyünde meydana geldi. Aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki ailenin fertleri arazilerine yakın bölgede karşılaşıp, tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, birbirlerine yanlarında bulunan av tüfekleriyle ateş açtı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, saçmalara hedef olan Ali K. (40) ve Endercan Ç.'nin (63) hayatını kaybettiği belirlendi. Kavga esnasında yaralanan Hüseyin K. ve Celal Ç. ise ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahlı kavgada hayatını kaybeden Ali K. (40) ve Endercan Ç.'nin (63) cenazeleri otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cenazeler yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Alancık köyü ve çevresi ile hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını bildirdi.

(Tugay Göktürk/İHA)

Çorum'da aileler arasında silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı
Çorum'da aileler arasında silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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