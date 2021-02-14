Son dakika! Çöken duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Çöken duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti

14.02.2021 15:56 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:38

Son dakika haberleri... Çöken duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti Gaziantep'te bir evin avlusunda bulunan istinat duvarını yıkmak isteyen işçi, çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.

Çöken duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir evin avlusunda bulunan istinat duvarını yıkmak isteyen işçi, çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesi Yavuzlar Mahallesi Bademli Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Ziyed Ağcı (34), bir evin avlusunda bulunan istinat duvarını yıkmak istedi. Bu esnada geri itmek istediği istinat duvarı Ziyed Ağcı'nın üzerine devrildi. Devrilme sonucu molozların altında kalan ve kafasını sert biçimde duvara çarpan talihsiz işçi ağır yaralandı. Sesleri duyan vatandaşların ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan talihsiz işçi, 112 sağlık ekipleri tarafından Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ziyed Ağcı hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Son dakika! Çöken duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti
Son dakika! Çöken duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti
Son dakika! Çöken duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti
Son dakika! Çöken duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Demet Özdemir Emina Jahovic
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Çöken duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 16:38:17. #1.14#
title