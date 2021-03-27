Son Dakika | Çocukluk hayali tuvale yansıdı
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Son Dakika | Çocukluk hayali tuvale yansıdı

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Son Dakika | Çocukluk hayali tuvale yansıdı

Son dakika haberlerine göre Mamak Musiki Muallim Mektebi 1. Etabının restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilk kişisel resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Mamak Musiki Muallim Mektebi 1. Etabının restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilk kişisel resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Mamaklı Ressam Songül Ünal da ilk sergisini Mamak'ta açtı. 56 yaşındaki ressamın sergisi açılışına Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Ressam Ünal'ın 3 yıldır emek verdiği sergide kırkın üzerinde eser yer alıyor. Bazı eserlerin de satışı yapılmakta. 31 Mart Çarşamba gününe kadar açık olacak sergideki tabloları sanatseverler ücretsiz olarak gezip görebilecek.

"Çocukluk hayalim olan resim sevdam hep sürdü"

Resim yapmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirten Ressam Ünal, "Çocukluk hayalim olan resim sevdam hep sürdü. Ev hayatımı ve sanatımı birlikte yürütüyorum. İlk sergimi tarihi bir mekanda açmış olmaktan da çok mutluyum. Resim sanatı artık benim hayatımın bir parçası. Sürekli hayal ediyorsunuz. ya da gördüğünüz sizi çok etkileyen bir olayı gözünüzün önünde canlandırarak, resmediyorsunuz. Özellikle atlara olan merakım, soyadımdaki Gül'den dolayı çiçeklere olan merakım ve çocukluğumda unutamadığım anılar tablolarıma konu oldu. Çalışmalarımı evimde açtığım atölyemde yapıyorum" dedi.

Engin Altan Düzyatan'a armağan edecek

En büyük hayalinin Paris'e giderek, sokak sanatçılarını izlemek olduğunu belirten Mamaklı Ressamın şimdiler de ise tek amacı Engin Altan Düzyatan'ın 2017'de açtığı "Sen de Tanık Ol" adlı fotoğraf sergisinden etkilenerek yaptığı tabloyu Düzyatan'a hediye etmek. Ünlü sanatçının Kenya'da çektiği vahşi hayvanların yiyecek bulmak için çıktıkları göç yolculuğunun fotoğraflarından birini resmeden Ünal, tabloyu Düzyatan'a armağan ederek, Afrika'da açılacak su kuyularına destek olmak istiyor. Düzyatan'a sosyal medya hesaplarından ulaşmaya çalıştığını kaydeden Ressam Ünal, Düzyatan'ın kendisine cevap vermesini hasretle beklediğini söyledi. - ANKARA

Son Dakika | Çocukluk hayali tuvale yansıdı
Son Dakika | Çocukluk hayali tuvale yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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