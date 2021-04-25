Çocukluk anıları meyve fidanlarında yaşatılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çocukluk anıları meyve fidanlarında yaşatılıyor

İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK - Haberler | Güncel

Çocukluk anıları meyve fidanlarında yaşatılıyor 30 yıl aradan sonra internet aracılığı ile buluşan gruba fidan dikimi desteği Başkan Işıksu'dan 30 yıl aranın ardından internet aracılığı ile buluşan ve fidan dikim çalışması gerçekleştirmek isteyen gruba Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu...

Çocukluk anıları meyve fidanlarında yaşatılıyor

30 yıl aradan sonra internet aracılığı ile buluşan gruba fidan dikimi desteği Başkan Işıksu'dan

SAKARYA - 30 yıl aranın ardından internet aracılığı ile buluşan ve fidan dikim çalışması gerçekleştirmek isteyen gruba Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu destek çıktı. 80'li yıllar Yenidoğan Gençliğine teşekkür eden Başkan Işıksu, "40 parkımıza 362 adet meyve fidanı dikiyoruz. Evlatlarımızın yaşamaktan mutlu oldukları Adapazarı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Adapazarı Belediyesi, çocuk dostu şehir çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Çocuk Hakları Sokaklarını şehre kazandıran, çocuk parklarının sayılarını artırarak çocuklara yönelik faaliyetlere destek veren Adapazarı Belediyesi, şimdi de parklarda yaptığı meyve fidanı dikim çalışmalarına hız verdi. Şeker Mahallesi'nde iki çocuk parkında yapılan çalışmanın ardından son olarak Kumköy Sokak'taki çocuk parkında bir program yapıldı.

Çocukluk anıları meyve fidanlarında yaşatılıyor

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun ev sahipliği yaptığı programda, çocuk parkına, armut, kiraz, zeytin, Trabzon hurması, vişne ve elma olmak üzere 26 fidan dikilirken, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ve 1980'li yıllar Yenidoğan Gençlik Grubu da fidan dikim çalışmalarına katıldı. Gençlik Grubuna teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, "30 yıl aradan sonra internet aracılığı ile buluşan hemşehrilerimiz Adapazarı'mızda güzel faaliyetler yapmak istemişler ve bize başvurdular. Bizler de onlara dedik ki gelin, çocuk parklarımızda sürdürdüğümüz meyve fidanı dikim çalışmalarımıza katılın. Güzel bir faaliyet oldu, kendilerine teşekkür ediyoruz. 40 parkımıza 362 adet meyve fidanı dikiyoruz. Evlatlarımızın yaşamaktan mutlu oldukları Adapazarı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Işıksu'ya teşekkür

80'li Yıllar Yenidoğan Gençlik Grubu adına konuşan Serdar Eryılmaz, "1980'li yıllarda çocukluğumuzu mahallemizin sokaklarında hep birlikte geçirdik. Aradan 30 yıl geçtikten sonra internet aracılığı ile tüm arkadaşlarımızı bulduk ve yılda 2 defa bir araya geliyoruz. Faydalı bir çalışma yapmak istedik ve Adapazarı Belediyesi'nden destek istedik. Sağ olsun Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu, bu isteğimizi geri çevirmedi. Kendisine bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz" derken Grup Üyesi Hasan Sayar, "Mutlu Başkanımıza teşekkür ediyoruz, güzel bir çalışma oldu. Gençlik Grubu olarak biz de fidan dikme çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Çocukluk anıları meyve fidanlarında yaşatılıyor
Çocukluk anıları meyve fidanlarında yaşatılıyor
Çocukluk anıları meyve fidanlarında yaşatılıyor
Çocukluk anıları meyve fidanlarında yaşatılıyor
Çocukluk anıları meyve fidanlarında yaşatılıyor
Çocukluk anıları meyve fidanlarında yaşatılıyor
Çocukluk anıları meyve fidanlarında yaşatılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Burak Sergen Demet Akalın Farah Zeynep Abdullah
Spor Yılmaz Vural Sergen Yalçın Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çocukluk anıları meyve fidanlarında yaşatılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 15:59:48. #1.15#

title