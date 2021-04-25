Çocukluk anıları meyve fidanlarında yaşatılıyor

Çocukluk anıları meyve fidanlarında yaşatılıyor 30 yıl aradan sonra internet aracılığı ile buluşan gruba fidan dikimi desteği Başkan Işıksu'dan 30 yıl aranın ardından internet aracılığı ile buluşan ve fidan dikim çalışması gerçekleştirmek isteyen gruba Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu...

Çocukluk anıları meyve fidanlarında yaşatılıyor

30 yıl aradan sonra internet aracılığı ile buluşan gruba fidan dikimi desteği Başkan Işıksu'dan

SAKARYA - 30 yıl aranın ardından internet aracılığı ile buluşan ve fidan dikim çalışması gerçekleştirmek isteyen gruba Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu destek çıktı. 80'li yıllar Yenidoğan Gençliğine teşekkür eden Başkan Işıksu, "40 parkımıza 362 adet meyve fidanı dikiyoruz. Evlatlarımızın yaşamaktan mutlu oldukları Adapazarı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Adapazarı Belediyesi, çocuk dostu şehir çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Çocuk Hakları Sokaklarını şehre kazandıran, çocuk parklarının sayılarını artırarak çocuklara yönelik faaliyetlere destek veren Adapazarı Belediyesi, şimdi de parklarda yaptığı meyve fidanı dikim çalışmalarına hız verdi. Şeker Mahallesi'nde iki çocuk parkında yapılan çalışmanın ardından son olarak Kumköy Sokak'taki çocuk parkında bir program yapıldı.

Çocukluk anıları meyve fidanlarında yaşatılıyor

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun ev sahipliği yaptığı programda, çocuk parkına, armut, kiraz, zeytin, Trabzon hurması, vişne ve elma olmak üzere 26 fidan dikilirken, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ve 1980'li yıllar Yenidoğan Gençlik Grubu da fidan dikim çalışmalarına katıldı. Gençlik Grubuna teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, "30 yıl aradan sonra internet aracılığı ile buluşan hemşehrilerimiz Adapazarı'mızda güzel faaliyetler yapmak istemişler ve bize başvurdular. Bizler de onlara dedik ki gelin, çocuk parklarımızda sürdürdüğümüz meyve fidanı dikim çalışmalarımıza katılın. Güzel bir faaliyet oldu, kendilerine teşekkür ediyoruz. 40 parkımıza 362 adet meyve fidanı dikiyoruz. Evlatlarımızın yaşamaktan mutlu oldukları Adapazarı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Işıksu'ya teşekkür

80'li Yıllar Yenidoğan Gençlik Grubu adına konuşan Serdar Eryılmaz, "1980'li yıllarda çocukluğumuzu mahallemizin sokaklarında hep birlikte geçirdik. Aradan 30 yıl geçtikten sonra internet aracılığı ile tüm arkadaşlarımızı bulduk ve yılda 2 defa bir araya geliyoruz. Faydalı bir çalışma yapmak istedik ve Adapazarı Belediyesi'nden destek istedik. Sağ olsun Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu, bu isteğimizi geri çevirmedi. Kendisine bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz" derken Grup Üyesi Hasan Sayar, "Mutlu Başkanımıza teşekkür ediyoruz, güzel bir çalışma oldu. Gençlik Grubu olarak biz de fidan dikme çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK