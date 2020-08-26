Son dakika! Çocuklarına 'Babanızı aramaya gidiyorum' deyip selde kaybolan eşini arıyor Son dakika habere göre Çocuklarına 'Babanızı aramaya gidiyorum' deyip selde kaybolan eşini arıyor (7)'DEVLETİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ'Giresun'da selin vurduğu Dereli ilçesinde sel sularına kapılan 4 çocuk babası Kemal Akar'ı (58) arama çalışmaları sürüyor.

Çocuklarına 'Babanızı aramaya gidiyorum' deyip selde kaybolan eşini arıyor (7)

'DEVLETİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ'

Giresun'da selin vurduğu Dereli ilçesinde sel sularına kapılan 4 çocuk babası Kemal Akar'ı (58) arama çalışmaları sürüyor. İlçede yıkılacak olan hasarlı binalar arasında yer alan evini terk etmek zorunda kalıp, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla kiralanarak, eşyalarla döşenen yeni eve çocuklarıyla yerleşen Zeynep Akar (56), kayıp eşi Kemal Akar'dan gelecek haberi bekliyor. Hüzünlü bekleyişini sürdüren Zeynep Akar, afet anında yaşadıkları korku dolu anları anlatarak, sabahı zor ettiklerini söyledi. Kayıp eşine ait ilçe merkezindeki dükkanın yer aldığı binanın, hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkıldığını söyleyen Zeynep Akar "O gün çok kötü şeyler oldu, yağmur yağdı, dere geldi. Beyim eve gelemedi o gece. Dükkanın içerisinden dereye mi gitti, çarşının içinden mi gitti? bilmiyoruz. O kabus dolu gecede beyim orada kaldı. Ben burada kaldım. Bağıra bağıra sabah ettik. Evimiz, dükkanımız hep gitseydi de beyim kalsaydı keşke. Devlet büyüklerimiz hep yanımızda, inşallah beyim bulunur. Olaydan 1 saat önce gördüm; iş yerine yanına gittim sonra yağmur bastırınca eve döndüm. Daha da ondan hiç haber alamadım. Şimdi hangi taşın altında nerede hiç bilmiyorum. Devletimiz bu acılı günümüzde yanımızda oldu arıyor bizi, bakanlarımız ev açtı bize. Devletimize teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: DHA