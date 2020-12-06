Son dakika! Çocuğun drondan kaçma anı kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir çocuğun gördüğü drondan korkarak kaçmaya çalıştı anlar kameraya yansıdı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir çocuğun gördüğü drondan korkarak kaçmaya çalıştı anlar kameraya yansıdı.

Yenice Mahallesi'nde amatör bir fotoğrafçı, dron ile bölgeyi havadan görüntüledi. Dronu bir müddet havada kalan fotoğrafçı, ekranda farkettiği bir çocuğu, daha yakından görüntülemeye çalıştı. Üzerinde dolaşan cismi gören çocuk korkuyla kaçmaya başladı. Çocuğun, panik halleri saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN