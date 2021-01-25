Çocuğun kanalizasyona attığı fişek, ortalığı savaş alanına çevirdi

Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Dazhou kentinde, bir çocuk elindeki fişeği kanalizasyona atıp kaçtı. Çocuğun fişeği kanalizasyona atmasıyla meydandaki 5 rögar kapağı tek tek havaya uçtu.

OLAYDA YARALANAN OLMADI

Çevredekiler panikleyip olay yerinden kaçtı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan olmadığı belirtilirken kanalizasyonda meydana gelen hasarı onarmak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı