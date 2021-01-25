Çocuğun kanalizasyona attığı fişek, ortalığı savaş alanına çevirdi
25.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:54
Çin'in Sichuan eyaletinde bir çocuk elindeki fişeği kanalizasyona atınca rögar kapakları havaya uçtu. Çevredekilerin panikleyip olay yerinden kaçması kameralara yansıdı.
Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Dazhou kentinde, bir çocuk elindeki fişeği kanalizasyona atıp kaçtı. Çocuğun fişeği kanalizasyona atmasıyla meydandaki 5 rögar kapağı tek tek havaya uçtu.
OLAYDA YARALANAN OLMADI
Çevredekiler panikleyip olay yerinden kaçtı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan olmadığı belirtilirken kanalizasyonda meydana gelen hasarı onarmak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı