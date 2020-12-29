Son Dakika! Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor

Son dakika: THY Basın müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin'den gelecek ilk parti koronavirüs aşısı yarın Türkiye'de olacak. Açıklamada aşıların yarın Pekin'den İstanbul'a geleceği, perşembe günü ise Ankara'ya götürüleceği belirtildi.

Geçen gün Çin'den gelecek aşılarla ilgili olarak açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin gümrüğünde görülen koronavirüs vakaları nedeniyle tarihin bir iki gün ertelendiğini duyurmuştu.

THY DETAYLARI AÇIKLADI

Bugün THY, Çin'den gelecek aşılarla ilgili net tarihi açıkladı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir beklediğiniz aşı taşıma detayları biraz önce paylaşıldı. Çin'den gelecek ilk parti aşı Pekin - İstanbul Havalimanı - Ankara şeklinde taşınacak.

Uçuş detayları şu şekilde olacak:

Aşılar, TK6175 30 Aralık seferi ile PEK-IST, TK2170 31 Aralık seferi ile IST-ESB sevk edilecektir.

TK6175 30 Aralık seferinin İstanbul Havalimanı'na iniş saati 30 Aralık 06:10'dur.

TK2170 31 Aralık seferinin icra saati ise 31 Aralık 20:05'tir."

İLK UÇAKTA 3 MİLYON DOZ AŞI OLACAK

Ayrıca alınan bilgilere göre Çin'den gelecek ilk uçakta 3 milyon doz aşı olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YILBAŞINDAN ÖNCE GELMESİNİ ÜMİT EDİYORUZ

Öte yandan dün koronavirüs aşısı ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm aşı çalışmalarını yakından takip ediyor, neticesine göre anlaşmaları yapıyoruz. Çin'den sipariş verdiğimiz aşıların yılbaşından önce ülkemize gelmesini ümit ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Erdoğan ayrıca aşıların öncelikli olarak sağlık çalışanlarına yapılacağını aktardı.