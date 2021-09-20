Son Dakika! CHP, vatandaşa küfür eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı disipline sevk etti
Son dakika! Vatandaşa küfür ettiği anlara ait 12 dakikalık ses kaydı yayınlanan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, partisi CHP tarafından disiplin kuruluna sevk edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Belediye Başkanı Alim Karaca'nın Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un kötü yönetildiğini söyleyen Serkan Yalnız adlı taraftara telefonla ulaşarak 12 dakika boyunca ağır küfürler ettiği iddia edilmişti. Olayı yargıya taşıyan Yalnız, Karaca'nın kendisine yönelik "Kemiklerini kırdıracağım, çocukları zor tutuyorum" dediğini öne sürmüştü.
DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
Chp lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Karaca hakkında gerekli işlemlerin yapılması için talimat verdi. Karaca'nın durumu bugünkü MYK'da görüşüldü. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, vatandaşa küfürler savuran Karaca'nın disipline sevk edildiğini açıkladı.
ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU
Kendisine küfürler edildiğini öne süren Serkan Yalnız, konuyu yargıya taşımış; Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan şikayetçi olmuştu.