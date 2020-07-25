Son dakika... CHP'nin 37. Olağan Kurultayı - Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı Son dakika güncel haberi... CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemine geçildi.

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemine geçildi.

Bilkent Odeon'da devam eden kurultayda sonuç bildirgesi üzerine yapılan konuşmalar tamamlandı.

Konuşmaların ardından Divan Başkanı Özlem Çerçioğlu, genel başkanlık seçimi için görevi ilçe seçim kuruluna devrettiklerini açıkladı.

Kurulun görevi devralmasının ardından 17.15'te oy verme işlemine geçildi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olduğu kurultayda 1356 delege 44 sandıkta oy kullanacak.

Kovid-19 nedeniyle yığılmaların önüne geçmek amacıyla 132 kabin oluşturuldu.

İlçe Seçim Kurulu görevlileri delegeleri sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA