CHP'de Büyük Değişim: MYK ve Parti Sözcüsü Yenilenecek

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Bülent Tezcan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU BELİRLEYECEK"

Yeni dönemde MYK'nın yenileneceğini belirten Tezcan "Kadroyu Kemal Kılıçdaroğlu belirleyecek. Parti sözcüsü de değişecek" ifadelerini kullandı. Tezcan şunları söyledi:

Seçimlerden hemen sonra bütün MYK arkadaşlarımız, sayın genel başkanın arzu ettiği zaman yapacağı tasarrufu destekleyeceklerini beyan etmişler idi. Bugün de aynı noktada beyanlarını tekrar ettiler. Bundan sonrası sayın genel başkanın kararına kalmıştır. CHP'nin yeni döneminin yeni siyasetini şekillendirmek, ana hatlarını belirlemek ve partiyi hızlı bir şekilde bir taraftan yerel seçimlere hazırlamak istiyoruz.

"GENEL MERKEZ'E 569 İMZA ULAŞTI"

Muhalefetin kurultay ısrarına da değinen Tezcan parti genel merkezine ulaşan delege imzası sayısının 569 olduğunu söyledi. Bilindiği gibi Muharrem İnce taraftarı muhalifler genel merkeze 630 imza sunduklarını dile getirmişti.

"31 DELEGE İMZASINI GERİ ÇEKTİ"

Tezcan ayrıca kurultay isteyen 31 delegenin daha önce verdikleri imzaları geri çektiğini açıkladı.