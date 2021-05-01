Cezaevinden çıktı, eşini öldürüp kızını kaçırdı
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Cezaevinden çıktı, eşini öldürüp kızını kaçırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da 2 gün önce cezaevinden çıkan ve tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren şahıs, 2 yaşındaki kızını da alarak kaçtı.

Konya'da 2 gün önce cezaevinden çıkan ve tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren şahıs, 2 yaşındaki kızını da alarak kaçtı.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokak'ta bir apartman dairesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden 2 gün önce çıktığı öğrenilen Ramazan M. (22) ile eşi Tuğba M. (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan M. bıçakla eşini boğazından, karnından ve çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra 2 yaşındaki kızı G.M.'yi de alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tuba M.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tuğba M.'nin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, genç kadının 8 aylık hamile olduğu belirtildi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ramazan M.'nin eşini daha önce de bıçaklamaktan hapse girdiği ve uyuşturucu, hırsızlık, yaralamadan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. - KONYA

Cezaevinden çıktı, eşini öldürüp kızını kaçırdı
Cezaevinden çıktı, eşini öldürüp kızını kaçırdı
Cezaevinden çıktı, eşini öldürüp kızını kaçırdı
Cezaevinden çıktı, eşini öldürüp kızını kaçırdı
Cezaevinden çıktı, eşini öldürüp kızını kaçırdı
Cezaevinden çıktı, eşini öldürüp kızını kaçırdı
Cezaevinden çıktı, eşini öldürüp kızını kaçırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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