Cezaevinde Açlık Grevi Yapan HDP Milletvekili Leyla Güven Tahliye Edildi

78 gündür açlık grevini sürdüren Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven, hakkında açılan davanın duruşmasında tahliyesine karar verildi. 2 ayı aşkın zamandır açlık grevinde olan Güven geçtiğimiz günlerde 10 kilo kaybettiğini duyurmuştu.

HDP'DEN İLK AÇIKLAMA

Resmi Twitter hesabından Leyla Güven'in tahliye edildiğini duyuran HDP, "Hukuka aykırı bir şekildeuzun süredir tutuklu bulunan Hakkari halkının iradesi Leyla Güven hakkında bugün Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında tahliye kararı verilmiştir. Hak ve özgürlük mücadelemiz devam edecektir." açıklamasını yaptı.

KIZINDAN İLK PAYLAŞIM

Güven'in kızı Sabiha Temizkan, annesinin tahliye edildiğini Twitter'dan böyle duyurdu:

NE OLMUŞTU?

24 Haziran 2018 seçiminde Hakkari Milletvekili seçilen, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven, 22 Ocak 2018'de evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı. Afrin operasyonu ile ilgili açıklamaları nedeni ile tutuklanan Güven, farklı tarihlerde katıldığı basın açıklamaları, etkinlikler ve yaptığı konuşmalar nedeniyle suçlanıyordu. Güven, dokuz günlük gözaltı süresinin ardından 31 Ocak'ta çıkarıldığı Diyarbakır 9. Ağır Mahkemesi tarafından tutuklandı.