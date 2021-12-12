Son dakika haberi: CENAZE VE NİŞANA GİDENLERİN ARAÇLARI ÇARPIŞTI 7 YARALI - Haberler
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Son dakika haberi: CENAZE VE NİŞANA GİDENLERİN ARAÇLARI ÇARPIŞTI 7 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Ankara kara yolunda cenazeye gidenlerin otomobili ile nişandan dönenlerin minibüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ- Ankara kara yolunda cenazeye gidenlerin otomobili ile nişandan dönenlerin minibüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kayseri-Ankara kara yolunun 15'inci kilometresi Süksün kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, cenazeye giden Ahmet Burak Erdoğmuş yönetimindeki 38 AC 889 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen ve nişandan dönen Mustafa Kavak idaresindeki minibüs çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile 5 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi: CENAZE VE NİŞANA GİDENLERİN ARAÇLARI ÇARPIŞTI 7 YARALI

Son dakika haberi: CENAZE VE NİŞANA GİDENLERİN ARAÇLARI ÇARPIŞTI 7 YARALI

Son dakika haberi: CENAZE VE NİŞANA GİDENLERİN ARAÇLARI ÇARPIŞTI 7 YARALI

Son dakika haberi: CENAZE VE NİŞANA GİDENLERİN ARAÇLARI ÇARPIŞTI 7 YARALI

Son dakika haberi: CENAZE VE NİŞANA GİDENLERİN ARAÇLARI ÇARPIŞTI 7 YARALI

Son dakika haberi: CENAZE VE NİŞANA GİDENLERİN ARAÇLARI ÇARPIŞTI 7 YARALI

Son dakika haberi: CENAZE VE NİŞANA GİDENLERİN ARAÇLARI ÇARPIŞTI 7 YARALI

Son dakika haberi: CENAZE VE NİŞANA GİDENLERİN ARAÇLARI ÇARPIŞTI 7 YARALI

Son dakika haberi: CENAZE VE NİŞANA GİDENLERİN ARAÇLARI ÇARPIŞTI 7 YARALI

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