Cenaze anonslarının kaldırıldığı Edirne'de müzisyenler sokakta konser veriyor

Korona vakalarının ciddi şekilde artış gösterdiği Edirne'de, salgınla mücadele kapsamında cenazelerde yoğunluk oluşmaması için belediyenin cenaze anonsları kaldırıldı. Alınan tüm kısıtlama kararları vatandaşlar tarafından dikkate alınmazken kentin ana caddelerinde yoğunluk yaşandı. Öte yandan Roman müzisyenler de sokaklarda konser verdi.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka sayılarının arttığı iller arasında gösterdiği Edirne'de, önlemler de artırılıyor. Salgınla mücadele kapsamında halkın cenazede yoğunluk oluşturmaması için belediyeden yapılan cenaze anonsları kaldırıldı. Valilik ve belediye ekiplerinin ortaklaşa dezenfeksiyon çalışması yaptığı kentte yaşayanlar, salgına aldırış etmeden cadde ve sokaklara akın edip, kalabalık oluşturuyor.

SOKAKLAR DOLDU, MÜZİSYENLER KONSER VERDİ

Kentin alışveriş merkezi olan ve kişi sayısıyla girişine kısıtlama getirilen, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde günün belirli saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. İnsan yoğunluğunu fırsat bilen Roman müzisyenler de cadde üzerindeki yerlerini alarak konser veriyor. Caddelerde kalabalık oluşturan vatandaşların bir kısmının maske takmadığı da görüldü. Polis ekipleri, kalabalık caddede halkı maske, mesafe ve hijyen konularında sık sık anonslar yaparak uyarıyor. Kuralları ihlal edenlere ise ceza uygulanıyor. Öte yandan daha önce tel örgü çekilerek, kapatılan oturma banklarının bazılarının örgülerinin söküldüğü ve üzerinde oturulduğu görüldü.

Salgınla mücadelede çalışmaların yoğun devam ettiğini belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Cenaze bizim için çok anlamlı, bütün insanlık için. Bizim dinimize göre de cenaze namazı kılınmadan defin etmiyoruz, böyle bir geleneğimiz ve dini hassasiyetimiz var. Bir insana karşı son görevidir insanın ama hem İçişleri Bakanlığı'nın hem de Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu cenazelerde 30 kişiden fazla kişi olmaması için kısıtlama getirdi" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN HASSASİYETİ VARDIR"

Gürkan, "Edirne'de birçok insan birbirini tanır, vatandaşımızın da bu konuda hassasiyeti vardı. Bir cenaze olduğunda şehrin değişik bölgelerinde de tanıdıklarının duyabilmesi maksadıyla belediye hoparlörlerinden ilan ediyorduk, yakınlarının isteği üzerine. Ama namaz vakitlerine bağlı olarak artık cenazelerinin camilerden de kaldırılmaması nedeniyle biz de belediye hoparlörlerinden cenaze ilanlarının yayınlanmaması kararı aldık. Cenazeleri belediye sitesinden ve yerel gazetelerden yayınlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY