Son dakika! Çektiği parayı ATM'de unuttu, polisten yardım istedi
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Son dakika! Çektiği parayı ATM'de unuttu, polisten yardım istedi

09.12.2020 20:10 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:14
Son dakika! Çektiği parayı ATM'de unuttu, polisten yardım istedi

Son dakika haberleri... SİVAS'ta, çektiği 700 TL'yi banka ATM'sinin haznesinde unutan Nimet Delibaş (51), geri döndüğünde parayı bulamayınca polisten yardım istedi.

SİVAS'ta, çektiği 700 TL'yi banka ATM'sinin haznesinde unutan Nimet Delibaş (51), geri döndüğünde parayı bulamayınca polisten yardım istedi. 

İnönü Bulvarı'nda bulunan ATM'lere giden Nimet Delibaş, çektiği parayı ATM'de unutarak kızının faturasını ödemeye gitti. Delibaş, ödeme yapmak için çıkardığı cüzdanda yeterli rakamı göremeyince parayı çektiğini ancak almadığını hatırlayarak geri döndü. Para haznesinde çektiği parayı bulamayınca 'polis' diye bağırarak yardım istedi. Çevreden bulunanların 155'i araması ile polis ekipleri olay yerine gelerek ATM'nin güvenlik kameralarını araştırdı.

Ayrıldığı iş yerinden kalan parasını aldığını ve kızının faturası için lazım olduğunu söyleyen Nimet Delibaş, "İşlemimi yaptım, 700 lira para çektim ama almayı unuttum. Diğer ATM'den de oğlumun gönderdiği parayı çekince kafam karıştı. Kontör yüklemeye gittim. Geri dönüşte parayı başka bir yere yatıracaktım. Çantama baktım para yok. Hiç elime almadığımı hatırladım. Otelde çalışıyordum, ondan kalan maaşımdı. Kızımın telefon parasını yatıracaktım. Hafızam kaldırmıyor. Evimi taşıdım. Vücudum ağrıyınca koronavirüs oldum zannettim. Öyle olunca işe gidip kimseyi riske atmak istemedim ve işten çıktım. Zaten restoranlar da kapatıldı. Otelin kalan bulaşığını yıkıyordum" dedi.

Polis ekiplerinin ilk incelemesinde Delibaş'tan bir kaç dakika sonra ATM'ye başka birinin geldiği belirlendi. Ancak bir süre alınmayan parayı ATM'nin otomatik olarak içeri almış olabileceği belirtilirken, ilgili bankayla iletişime geçildi.


Son dakika! Çektiği parayı ATM'de unuttu, polisten yardım istedi
Son dakika! Çektiği parayı ATM'de unuttu, polisten yardım istedi
Son dakika! Çektiği parayı ATM'de unuttu, polisten yardım istedi
Son dakika! Çektiği parayı ATM'de unuttu, polisten yardım istedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

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