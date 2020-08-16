Son dakika... Çavuşoğlu: "(Biden'ın ifadeleri) Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar... Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları SANTA DOMİNGO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları SANTA DOMİNGO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. (2) Kaynak: AA