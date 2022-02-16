Son dakika... Çatı yangını itfaiyenin erken müdahalesiyle büyümeden söndürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Çatı yangını itfaiyenin erken müdahalesiyle büyümeden söndürdü

İhlas Haber Ajansı, Arslan Altındiş - Yerel
 - Güncelleme:

Son dakika haberler... Çatı yangını itfaiyenin erken müdahalesiyle büyümeden söndürdü Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 3 katlı bir aparmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin erken müdahalesi eve sıçramadan söndürdü.

GÖLPAZARI, BİLECİK (İHA) - Çatı yangını itfaiyenin erken müdahalesiyle büyümeden söndürdü

BİLECİK - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 3 katlı bir aparmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin erken müdahalesi eve sıçramadan söndürdü.

Alınan bilgilere göre; İsmet Paşa Mahallesi Okul Sokak üzerinde Mehmet Kara'ya ait 3 katlı binanın çatısında bir anda dumanlar yükselme başladı. Durumu gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangına Gölpazarı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Yangın kısa sürede büyümeden söndürülürken, evde hasar meydana geldi.

Öte yandan Mehmet Kara'nın, çatı katında oturan annesi dışarı çıkartarak dumanlardan etkilenmemesini sağladığı belirtildi.

Son dakika... Çatı yangını itfaiyenin erken müdahalesiyle büyümeden söndürdü

Son dakika... Çatı yangını itfaiyenin erken müdahalesiyle büyümeden söndürdü

Son dakika... Çatı yangını itfaiyenin erken müdahalesiyle büyümeden söndürdü

İhlas Haber Ajansı / Arslan Altındiş - Yerel

Mehmet Kara, Gölpazarı, Bilecik, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title