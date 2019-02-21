Son Dakika! Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi ve Köylerinde Deprem Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, saat 21.23'de meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 1 gün süreyle Ayvacık ilçesi ve köylerinde ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.

Belediye Başkanı Ünal, Merkezi üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan depreme ilişkin "10 Köyde hasar oluştu can kaybı yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında 5,0 büyüklüğünde meydana gelen deprem, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

45 SANİYE SÜREN DEPREMDE BAZI ESKİ EVLERDE HASAR OLUŞTU

Saat 21.23'te meydana gelen deprem yaklaşık 45 saniye sürdü. Sazlı, Ahmetçe ve Kayalar köylerindeki bazı eski evlerde hasar oluştu. Sazlı köyündeki 7 ev ile 3 ağılın yıkımına karar verildi.

DEPREM KORKUSU NEDENİYLE 10 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Deprem bölgesindeki vatandaşlar evlerine girmemeleri konusunda uyarıldı. Ayvacık Belediye Başkanı ihtiyacı olanlara konteynır temin edileceğini söyledi. Depremde can kaybı ya da yaralanan olmadı. Çanakkale valiliği; deprem korkusu nedeniyle yaklaşık 10 kişinin hastanelere başvurduğunu açıkladı.

2017 YILINDA 5,3 ŞİDDETİNDEKİ DEPREMDE 110 BİNA YIKILMIŞTI

Ayvacık'ta 2017'de aynı fay üstünde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde 110 bina yıkılmıştı. 5 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1 ile 3,6 arasında olan 46 tane artçı sarsıntı meydana geldi.