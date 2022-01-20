Son dakika! Çanakkale'de yanarak hayatını kaybeden belediye işçisinin cenazesi toprağa verildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çanakkale'de, boş yağ varilinin alev almasıyla yanarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren belediye işçisi Ali Şahin'in cenazesi, toprağa verildi.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, boş yağ varilinin alev almasıyla yanarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren belediye işçisi Ali Şahin'in cenazesi, toprağa verildi.

Belediyeye ait atölyede çalışan Ali Şahin, boş yağ varillerinin, kesildiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle alev alması sonucu ağır yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan ve ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği İstanbul'un Kartal ilçesindeki Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesindeki yanık merkezinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dün yaşamını yitiren 36 yaşındaki Şahin için Kepez Beldesindeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şahin'in eşi Demet, babası Mustafa ve annesi Kıymet Şahin burada taziyeleri kabul etti.

Törene, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, belediye meclis üyeleri, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

Ali Şahin'in cenazesi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kalabaklı Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.