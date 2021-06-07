Son dakika! Çanakkale'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Çanakkale'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören (2)

Son dakika! Çanakkale'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören (2)
Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir yolunun 4'üncü kilometresinde meydana gelen, evli ve 2 çocuk babası polis memuru Cihan Türkmenoğlu'nun şehit olduğu, Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık'ın da yaşamını yitirdiği kaza anı, mobese kamerasına saniye saniye yansıdı.

İzmir yolunun 4'üncü kilometresinde meydana gelen, evli ve 2 çocuk babası polis memuru Cihan Türkmenoğlu'nun şehit olduğu, Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık'ın da yaşamını yitirdiği kaza anı, mobese kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, polis memuru Türkmenoğlu yönetimindeki 17 ACD 621 plakalı sivil ekip aracının sol şeritten ilerlediği, Astsubay Başçavuş Işık'ın kullandığı 60 NU 575 plakalı otomobilin karşı yönden ve ters şeritten hızla geldiği, Türkmenoğlu'nun son anda sağ şeride doğru direksiyonu kırdığı ancak araçların çarpıştığı ve havaya doğru fırladığı anlar yer aldı. Çarpışmanın ardından Işık'ın kullandığı otomobilin alev aldığı görüldü.

Öte yandan kazanın ardından ambulansta kalp masajı yapılarak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık'ın 2.60 promil alkollü olduğu belirtildi.  


Son dakika! Çanakkale'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören (2)
Son dakika! Çanakkale'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören (2)
Son dakika! Çanakkale'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen

Pençe Yıldırım Harekâtı'nda bir kahraman askerimiz mayına basarak şehit oldu
Pençe Yıldırım Harekâtı'nda bir kahraman askerimiz mayına basarak şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Veysel Eroğlu Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Enes Ünal Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Çanakkale'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 22:43:58. #1.14#

title