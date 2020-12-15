Son Dakika | Çanakkale'de restoranlar kapalı, balık fiyatları düşük

ÇANAKKALE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranların kapalı olması balık fiyatlarını düşürdü. Balık halinde kilosu 140 lira olan sarı kanat 70 liraya satılırken, çinekop 50 lira, hamsi ise 25 liraya kadar düştü.

Kentteki balık halinde son günlerde bolluk ve ucuzluk yaşanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında restoranların kapalı olması balık tezgahlarında çeşitliliği artırıp, fiyatları düşürdü. Vatandaşların, pandemi döneminde uygun fiyata balık tükettiğini belirten balık hali esnafından Volkan Kaşıkçı, "Bu yıl bolluk var. Nedeni de pandemi döneminde restoranların kapanması. Kilosu 140 lira olan sarıkanat ile lüfer 70 liraya düştü. Çinekop ilk çıktığında 70 liraydı, şimdi 40 ile 50 lira. Hamsinin kilosu 45 ile 50 iken şu an kilosu 25 lira" dedi. Balık hali esnafından Hasan Doğuş'da balık fiyatlarının bol ve ucuz olmasını sokağa çıkma kısıtlamalarına bağlıyor. Doğuş, "Tezgahta sardalyanın kilosu 25 lira. Ahtapot 60, istavrit 45, tekir 40, mezgit 50, levrek 80, karides 50, çipura 50 ve barbun 100 liradan satılıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa SUİÇMEZ