Son Dakika | Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberi... Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Daloba köyünde ikamet eden Hüseyin Akdeniz (79), traktörüyle köy yakınında bulunan tarlasına gitti.

Akdeniz'in kullandığı traktör, tarlada çapa yapıldığı sırada devrildi.

Devrilen traktörü fark eden bir vatandaş, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akdeniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akdeniz'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama