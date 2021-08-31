Son dakika: Cami minaresinden yapılan yangın anonsu facianın önüne geçti
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Son dakika: Cami minaresinden yapılan yangın anonsu facianın önüne geçti

Son dakika: Cami minaresinden yapılan yangın anonsu facianın önüne geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Sakarya'nın Geyve ilçesinde ahşap evde çıkan ve farklı bir evin çatısına da sıçrayan yangın, cami minaresinden yapılan anons sayesinde faciaya yol açmadan söndürüldü.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ahşap evde çıkan ve farklı bir evin çatısına da sıçrayan yangın, cami minaresinden yapılan anons sayesinde faciaya yol açmadan söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Geyve ilçesi Karacaören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Akar'a ait ahşap evde buzdolabı prizinde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, ahşap evin yanında bulunan diğer bir evin çatısına da sıçradı.

MAHALLELİ SEFERBER OLDU

Mahalle camii minaresinden yangın anonsu yapılması üzerine vatandaşlar mahallede bulunan tankerler yardımı ile yangına müdahale etti.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ise kontrol altına alınan yangın ile alakalı soğutma çalışması gerçekleştirdi. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Son dakika: Cami minaresinden yapılan yangın anonsu facianın önüne geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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