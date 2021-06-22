Son dakika! Caddede düşük yaptı, ölü cenini poşetle çöpe attı

Son dakika haberi: ANTALYA'da cadde ortasında düşük yapan S.A. (37), poşete koyduğu ölü cenini çöpe attı.

ANTALYA'da cadde ortasında düşük yapan S.A. (37), poşete koyduğu ölü cenini çöpe attı. 5.5 aylık olduğu belirlenen cenin, Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, S.A. hakkında, 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan işlem yapıldı.

S.A.'nın dün sabah Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'nde üzeri kanlı şekilde dolaştığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 ekipleri, kadına ne olduğunu sordu. S.A., cadde üzerinde düşük yaptığını ve bebeği çöpe attığını söyledi. Bunun üzerine çevredeki çöp kutularında arama yapan ekipler, S.A.'nın attığı ve 5.5 aylık olduğu belirlenen ölü cenini buldu. Ekipler tarafından alınan cenin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Polis tarafından, fuhuş suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen S.A., tedavi edilmek üzere ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisi sonrası taburcu edilen S.A. hakkında, 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları