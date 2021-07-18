Son Dakika: Büyükşen cinayeti çözüldü! Büyükşen cinayetinde şoke eden gelişme! Büyükşen çiftinin katili kim? Büyükşen cinayetinde son durum ne?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan ve (Mehir) konusu olarak bilinen Büyükşen Ailesi cinayeti, son günlerde Türkiye'nin en çok merak ettiği konu haline geldi. 2018 yılında gerçekleşen Necla ile Metin Büyükşen cinayetlerinde katiller yakalanamamış, çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istemişti. Gelişmeler bu şekilde ilerlerken bugün 4 tutuklama kararıyla Büyükşen cinayetinde şoke eden gelişmeler yaşandı.

Büyükşen cinayeti çözüldü! Konya'da 3 yıl önce pompalı tüfek ile 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından öldürülmüştü. 21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmış ve saldırgan kaçmayı başarmıştı. 3 yıl sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan konuda düğüm çözüldü ve Büyükşen cinayetiyle ilgili 4 Tutuklama gerçekleşti. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Büyükşen ailesi cinayetinin katilinin, çiftin çocukları değil, yanlış eve giren seri katiller olduğu ortaya çıktı.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ!

BÜYÜKŞEN CİNAYETİNDE KATİL KİM?

8 aylık teknik ve fiziki takip ile HTS incelemesinin ardından gözaltına alınan şüpheliler Esra Taş ve Abdullah Başdemir, cinayeti azmettirdiklerini itiraf ederek adliyeye sevk edildi.

Yapılan sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ve Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını, bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini itiraf etti. Bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği iddia edildi. Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi şaşırıp, Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları olan Büyükşen çiftini pompalı tüfek ile öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş'a da Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen'in yardım ettiği emniyet güçleri tarafından saptandı.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİNDE 4 TUTUKLAMA!

Konuyla ilgili olarak Esra Taş, Abdullah Başdemir ve onlara yardım ettikleri öğrenilen Büyükşen ailesinin komşuları Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilirken, göz altına alınan 25 kişiden, 1'i adli kontrol kararı 20'si jandarmadaki ifadesinin ardından olmak üzere 21 şüpheli serbest bırakıldı. Olayla ilgili olarak kiralık katil olduğu öne sürülen 2 kişi aranmasına devam ediliyor. Bu şekilde 3 yıldır katili bulunamayan Büyükşen cinayetinin ardındaki sır perdesi çözülmüş oldu.

OSMAN BÜYÜKŞEN SOSYAL MEDYADA DUYURDU!

Öldürülen çiftin oğlu Osman Büyükşen, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak olayda kardeşlerinin suçu olmadığını ve olaydaki gizemin büyük ölçüde ortadan kalktığını belirtti.

Osman Büyükşen'in açıklamaları bu şekilde;

"Anne ve babamın katilleri bugün itibariyle tespit edilmiş olup, olaydaki belirsizlik büyük ölçüde giderilmiştir. Kar maskeli katil başka birilerini öldürecek iken yanlış adres nedeniyle anne ve babamın ölümüne sebep olmuştur. Kardeşlerim bu olayda masumdur. Saygıyla duyurulur" dedi.

BÜYÜKŞEN ÇİFTİNİN OĞLU, JANDARMAYA SARILARAK AĞLADI!

Öte yandan Osman Büyükşen, anne ve babasının cinayetini aydınlatan özel ekipteki jandarmaya sarılarak gözyaşı yaşlarına hakim olamadı, "Cinayeti bu adamlar çözdü. Anne ve babamın katillerini bu adamlar yakaladı" diyerek, ağladı.